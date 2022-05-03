Недавний случай заражения ребенка штаммом птичьего гриппа, ранее циркулировавшего только среди животных, стал первым за долгое время примером зоонозного патогена. Но не самым громким, поскольку планета еще помнит коронавирус Covid-19. И уж точно не последним, как показывают результаты исследования международной группы ученых, сообщает «НБН».

Биологи из США в сотрудничестве с африканскими климатологами пришли к выводу, что в ближайшие 50 лет человечество может столкнуться еще с 10 тысячами новых вирусов. В наши дни они уже существуют, передаваясь исключительно между животными, а вот в связи с изменением ареала обитания многих видов могут перейти к людям.

Климатические изменения вынуждают представителей фауны к поиску новых зон обитания. Вполне вероятно, уже занятых людьми. Также новым контактам с ранее изолированными видами способствует изменение подхода к хозяйственной деятельности самих людей.

Ученые прогнозируют, что в результате этих изменений насиженные места покинут 3139 видов, которые, контактируя с другими животными и людьми, будут передавать вирусы в 4000 раз чаще.

Группа специалистов предполагает, что этот процесс уже происходит, и сдерживание темпов глобального потепления не сможет его остановить. Ученые считают, что в будущем человечеству придется приложить много усилий для эпидемиологического надзора за самыми опасными с точки зрения биологического разнообразия тропическими регионами.

Недавно ученые высказали предположение, что человечество уже сталкивалось со штаммом коронавируса Омикрон. По их мнению, это произошло в конце XIX века, а эпидемия носила название русского гриппа.

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