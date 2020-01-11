Власти Ирана были обязаны закрыть аэропорт Тегерана — вице-президент МАУ

Общество
Таисия Слепцова0
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Власти Ирана были обязаны закрыть аэропорт Тегерана - вице-президент МАУ

Власти Ирана были обязаны закрыть аэропорт Тегерана перед проведением стрельб, чтобы обезопасить пассажиров.

Об этом заявил вице-президент МАУ Игорь Сосновский на брифинге 11 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я абсолютно убежден: если вы играете в войну, то играйте сколько хотите, но вокруг нормальные люди, которых надо было беречь. Они (власти Ирана — ред.) обязаны были, если они куда-то откуда-то стреляли, закрыть аэропорт", — сказал Сосновский.

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Как сообщал Укринформ, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

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Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Однако утром 11 января Иран объявил, что сбил украинский пассажирский самолет случайно. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, приблизившись к засекреченной военной базе IRGC, был воспринят как враждебный объект.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru


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