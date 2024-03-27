О том, какое мнение сложилось у бывшего спортивного функционера после визита на финальную игру отбора к «Чемпионату Европы-2024», пишет «НБН», ссылаясь на интервью Александра Хацкевича, опубликованное порталом «Український футбол».

По мнению Хацкевича, футболистам нацсборной Украины было весьма непросто не только в игре с командой Боснии и Герцеговины, но и в мачте с Исландией, поскольку наши спортсмены несколько не соответствовали титулу «больших фаворитов», как это ожидали болельщики. В частности, украинцам следовало заранее немного «опуститься на землю», учитывая свой реальный уровень подготовки.

Экс-тренер «Динамо» добавил, что вопреки участию многих футболистов нацсборной Украины в «топовых» чемпионатах, кроме успешных «индивидуальных действий», необходимо было улучшить подход и к «командным», что, судя по всему, удалось.

Хацкевич резюмировал:

Многие говорили о каком-то робком футболе команды Реброва, но посмотрите — сегодня вся Украина проснулась счастливой. Результат — это главное.

Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрывал, какое решение вынес «Реал-Мадрид» по продолжению карьеры легионера Лунина в клубе.