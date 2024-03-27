О том, что подобное изменение могут ввести лишь при усилении роли евровалюты в расчетных операциях Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины.

По мнению «Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков», при условии фиксируемой динамики роста доллара США, следует учесть евроинтеграционные стремления Украины, и в ближайшее время поднять вопрос, касающийся перехода от американской к европейской, — «как основной валюты курсовой привязки».

Кроме того, банкиры пришли к нижеуказанным выводам:

вопреки соответствию индикаторов валютного рынка Украины и методологии расчетов надлежащим условиям и потребностям рынка, необходимо расширить процедуру расчетов справочного значения курса гривны к евро;

сформировалась целесообразность относительно осуществления перехода к единому/ежедневному списку валют, предусматривающего определение официального курса гривны.

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, что ожидает национальную валюту в 2024 году.