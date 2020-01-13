С 14 января под стенами ВР возобновят акции протеста: Что вынуждает украинцев выходить на улицу?

Митинг продлится как минимум несколько дней.

Со вторника, 14 января, под стенами украинского парламента вновь пройдут акции протеста. Как и ранее, на протесты украинцев вынуждает выйти скандальный проект закона о продаже земли.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Объединенный штаб защиты украинской земли».

Там сообщают, что 14 января в 07:45 стартует акция протеста против законопроекта No 2178-10, который предусматривает открытие рынка украинской земли.

‼️14-17 січня у Києві під Верховною Радою України проходитимуть протестні акції 📢 проти антинародного законопроекту… Gepostet von Об'єднаний штаб захисту української землі am Sonntag, 12. Januar 2020

Организаторы акции также сообщают, что акции протеста пройдут в период с 14 по 17 января.

Напомним, ранее мы писали, что 14 января могут принять законопроект о рынке земли.