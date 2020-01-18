Если государство не будет финансировать культуру, то вместо театров будут супермаркеты — Лукич

Если государство не будет поддерживать культурный сегмент, то о культуре придется забыть и жить "пищевыми" ценностями.

Такое убеждение в интервью Укринформу выразил украинский кинорежиссер Антонио Лукич.

«Если культурный сегмент не будет поддерживаться государством как идея формирования самоидентификации и понимания, что есть Украина, то о культуре придется забыть и жить «пищевыми» ценностями, которые и сейчас уже очень классно прижились в нашем обществе — вместо театров открываются супермаркеты», — сказал Лукич.

Он добавил, что шел в профессию с идеей, что режиссер — это независимая и свободная профессия, а на самом деле — она ​​очень зависима от всего, в том числе и от решения наших чиновников, которые решают — поддерживать ли культуру, или не поддерживать.

«Сейчас я мыслю себя человеком, производящим культурный продукт, и в этом смысле зависим от решений чиновников на тему финансирования», — сказал Лукич.

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На вопрос, какое кино, по его мнению, является патриотическим, он ответил: «Это прежде всего должно быть нечто, что формирует правильную систему ценностей и заставляет мыслить. Это в первую очередь должно быть качественное кино, которое будет выигрышно представлять Украину на международных форумах или просто показывать, что есть такая страна, чтобы нас видели по крайней мере на карте мира. Это уже хороший патриотический фильм, а как этого достичь, каждый режиссер решает для себя сам».

На вопрос, считает ли он патриотическим свой дебютный полнометражный фильм «Мои мысли тихие», который с 16 января идет в украинском прокате, режиссер ответил: «В нашем фильме — очень патриотическая мама, поэтому у нас просто выбора не было! Наша патриотическая мама Галя боится отъезда сына и хочет заново открыть ему прелести родного края. Она показывает ему Закарпатья, а это и есть патриотизм. Она говорит: посмотри, как у нас красиво — у нас можно плавать на водах, у нас можно ходить в горы, у нас есть чем заняться, и вообще — как хорошо у нас можно жить!».

По материалам: ukrinform.ru