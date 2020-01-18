Минобороны вернули 10 миллионов за некачественно отремонтированную технику

Одним из государственных предприятий Министерства обороны перечислен долг в размере 10,3 млн грн за ненадлежащее исполнение условий договора по ремонту и техническому обслуживанию боевых машин и оборудования специального назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Юридической службой Министерства обороны Украины совместно с военной прокуратурой приняты меры по фактическому возврату государственным предприятием задолженности Министерству обороны Украины в размере 10,3 млн грн, связанной с ненадлежащим исполнением условий договора от 09.12.2014 № 294/14/108", — говорится в сообщении.

В частности, 8 января 2020 года Государственным предприятием, во исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области от 20.05.2015, оставленного без изменений постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда от 02.09.2015, был фактически перечислен Минобороны долг в размере 10,3 млн грн, который возник вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора от 09.12.2014 № 294/14/108 о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию боевых машин и оборудования специального назначения.

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"Таким образом, государственным предприятием полностью возмещен Минобороны имущественный ущерб, причиненный неисполнением хозяйственного обязательства", — отмечают в оборонном ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что Министерство обороны Украины продолжает работу по защите нарушенных имущественных прав, связанных с невыполнением субъектами хозяйственных отношений договорных обязательств.

По материалам: ukrinform.ru