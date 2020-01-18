Нацгвардия отрицает данные о расширении ее полномочий в разведке

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Нацгвардия отрицает данные о расширении ее полномочий в разведке

Сообщение центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий основываются на поверхностном изучении проекта закона №2412-п "О разведке" и являются ложными.

Об этом сообщает единый портал органов системы МВД Украины.

"Ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном и не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-р, который был подготовлен и представлен Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по поручению Верховной Рады Украины от 12 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законопроекту №2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. Впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач. А также, в пределах определенных законодательством полномочий, осуществлять разведывательную деятельность в районе ООС.

Читайте также:  Жемчугов вспомнил, как испортил интервью пропагандисту Филлипсу

"Относительно версий о возможности произвола и неограниченного использования Национальной гвардией Украины полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, не касающихся выполнения задач определенных Законом Украины "О Национальной гвардии Украины", — подчеркнули в МВД.

Также отдельно добавили, что частью второй статьи 19 Конституции Украины определено, что "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

Читайте также:  Труба хочет увидеть результаты полиграфа своих заместителей

Отмечается, что на сегодняшний день разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне Операции объединенных сил и сохранить жизнь личного состава.

Читайте также: Зеленский провел СНБО — рассмотрели проект Стратегии нацбезопасности Украины

Как сообщал Укринформ, в Центре противодействия коррупции заявили, что новым законопроектом Нацгвардии, которая в подчинении МВД, могут предоставить статус субъекта системы военной разведки с тайным бюджетом и агентами за пределами Украины. По мнению авторов заявления, это может способствовать созданию в МВД полноценной параллельной системы воинских и правоохранительных формирований с возможностями разведки.

Сейчас полномочия военной разведки есть только в разведывательного органа Министерства обороны Украины.

Фото: ngu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

Грымчака задержали по делу, которое касается нападения на Татьяну Чорновол — жена

Таисия Слепцова

Почему стоит инвестировать в недвижимость в Болгарии

Юрий Пушкин

Петренко призывает помнить и о прошлых, и о нынешних преступлениях Кремля

Таисия Слепцова

Добавить комментарий