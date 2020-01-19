Кортеж с телами погибших в авиакатастрофе возле терминала В встречает много людей с цветами

Кортеж с останками украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ встречает у терминала в международном аэропорту "Борисполь" много людей с цветами.

Среди них — родственники погибших, работники сферы гражданской авиации, просто неравнодушные люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников, сообщает корреспондент Укринформа.

Самолет из Ирана в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами.

В аэропорту присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

После этого траурный кортеж отправился к терминалу В, где состоится церемония прощания. Вдоль пути кортежа на обочине стояли люди, которые пришли почтить память погибших соотечественников.

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Как сообщал Укринформ, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажирки Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа — пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

По материалам: ukrinform.ru