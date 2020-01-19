Военные разведки Украины и Венгрии договорились объединить усилия

Военные разведки Украины и Венгрии будут совместно выявлять угрозы мировой и региональной безопасности

Об этом во время встречи договорились руководители разведывательных ведомств двух государств, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Во время переговоров начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы с начальником Главного управления военной информации Венгрии генерал-лейтенантом Яношем Берешем были достигнуты договоренности относительно объединения усилий и расширения взаимодействия по укреплению региональной коллективной безопасности", — говорится в сообщении.

Договорились, что сотрудничество будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства. В частности, служащие разведок двух государств будут прорабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия.

Бурба и Береш также согласовали первоочередные совместные шаги возглавляемых ими ведомств, которые позволят повысить качество обмена разведывательной информацией и уровень осведомленности структур безопасности НАТО.

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В ГУР отмечают, что расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать привлечению Украины к Программе расширенных возможностей НАТО и укреплять способности разведывательного сообщества стран-членов Альянса.

По материалам: ukrinform.ru