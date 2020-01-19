Зеленский пообщался с родственниками погибших в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с родственниками погибших в авиакатастрофе в Иране и выразил им искренние соболезнования.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Владимир Зеленский кратко пообщался с родственниками погибших и выразил им искренние соболезнования", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 19 января останки погибших в авиакатастрофе граждан Украины, которые были идентифицированы по профилю ДНК, доставили на родину. Церемония прощания с погибшими проходит в терминале В международного аэропорта "Борисполь", она продолжится до 19 часов. Участие в ней приняли, в частности, Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента и правительства.

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8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев. 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажирки Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа — пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

По материалам: ukrinform.ru