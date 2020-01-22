СБУ разоблачила схему разворовывания оборонного заказа — 32 миллиона убытков

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила механизм присвоения бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 миллионов гривень. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем защиты боевых вертолетов. При содействии бывших военных высоких должностных лиц, в том числе одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения", — говорится в сообщении.

Часть перечисленных МО средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил посредством проведения фиктивных безналичных операций. Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки, заявили в СБУ.

Отмечается, что, по предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривень.

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В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях, ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове, правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны, утверждают в спецслужбе.

По материалам: ukrinform.ru