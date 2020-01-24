МКМС опровергнет мифы о законопроекте относительно противодействия фейкам

Министерство культуры, молодежи и спорта готовит информационный кейс «Дезинформация о законе по противодействию дезинформации», который призван развенчать самые распространенные мифы и негативные оценки наработанной законодательной инициативы.

Об этом сообщил 1-й заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук 24 января во время международной конференции «Саморегулирование СМИ по регулированию», сообщает корреспондент Укринформа.

«Публичная дискуссия по законопроекту необходима, ее цель — обогатить этот текст, доработать его … Уже по этому законопроекту появилось очень много дезинформации, то есть искажения, манипуляции — и мы сейчас готовим такой замечательный кейс, который называется «Дезинформация о законе по противодействию дезинформации», поскольку на самом деле очень много в медийной среде сейчас всего-всего, и это также подтверждает то, что надо вводить определенные инструменты для того, чтобы все-таки… Мне понравился термин, европейцы начали использовать — «информационный беспорядок», когда у нас уже не свобода слова, а просто такой действительно беспорядок. Вот как раз эти дискуссии и определенные инструменты я бы хотел, чтобы это были собственно инструменты, созданные самой журналистской средой, чтобы они упорядочили этот беспорядок, но так, чтобы это не было посягательством на свободу слова и свободу слова», — подчеркнул Максимчук.

Как сообщал Укринформ, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 20 января обнародовало проект закона по обеспечению национальной инфобезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как «законопроект о дезинформации».

Читайте также: Бородянский сказал, какая ответственность предусмотрена за дезинформацию

В министерстве пригласили к участию представителей СМИ, профильных институтов и общественных организаций, медиа-экспертов и медиа-юристов.

В МКСМ подчеркнули, что законопроект призван обеспечить реализацию права граждан на доступ к достоверной сбалансированной информации через внедрение механизмов борьбы с дезинформацией в информационном пространстве Украины и повышение уровня медиа-грамотности населения в условиях гибридной агрессии РФ.

По материалам: ukrinform.ru