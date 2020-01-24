Правительство определило 10 школьников, которые получат стипендию имени Тараса Шевченко

Кабинет министров определил 10 школьников, которые в этом году смогут получать стипендию им. Тараса Шевченко за особые успехи в изучении украинского языка и литературы.

Проект указа, который в дальнейшем будет направлен на подпись Президенту, был принят 24 января 2020 года, во время заседания Кабмина, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Правительство определило 10 школьников, которые в этом году смогут получать стипендию им. Тараса Шевченко — сейчас ее размер составляет 2720 гривень. Стипендию назначают ученикам, имеющим особые успехи в изучении украинского языка и литературы", — говорится в сообщении.

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Претендовать на стипендию могут победители финального этапа Всеукраинской олимпиады по украинскому языку и литературе, набравшие максимальное количество баллов. Решение об определении кандидатур принимает коллегия Министерства образования и науки.

По материалам: ukrinform.ru