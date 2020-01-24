Трагедия Холокоста в Украине: на встрече с Нетаньяху Зеленский рассказал историю своей семьи

Во время встречи в Тель-Авиве с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху Владимир Зеленский рассказал ему три истории о Холокосте в Украине, одна из которых касается семьи украинского президента.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на lenta.ua.

«У меня есть три важных истории, которые я хотел бы Вам сейчас рассказать, — о Холокосте и Второй мировой войне. И потом хотел бы Вам на память оставить эти истории», — сказал президент Украины.

Далее Зеленский рассказал историю о мусульманке Саиде Арифовой, которая, будучи воспитательницей в детском саду спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар.

Второй рассказ был об украинском священнике – греко-католике Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им 600 метрик о крещении, а также отказался покинуть досрочно лагерь Майданек, хотя дома его ждали шестеро детей.

Третья история касалась семьи самого президента Украины. Это была история о четырех братьях, трое из которых, а также их родители стали жертвами Холокоста. Их расстреляли фашистские оккупанты.

Четвертый брат был в это время на фронте, прошел всю войну, внес свой вклад в победу над фашизмом и вернулся живым. Спустя два года после войны у него родился сын, а еще через 31 год – внук. Через 40 лет внук стал президентом Украины.

Ранее мы сообщали, что украинская делегация уступила свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.