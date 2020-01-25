Супруга поздравила Зеленского с днем ​​рождения: Спасибо за каждое мгновение вместе

В субботу, 25 января, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения — ему исполняется 42 года.

Президента с днем ​​рождения поздравила в Instagram его супруга — первая леди Елена Зеленская.

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом — настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся маленькими и нестрашными. Настоящий мужчина — тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри. Любимый, с твоим днем! ️Спасиби за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно — рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу.

Всегда с тобой, всегда на твоей стороне! »- написала она.

Как свидетельствуют данные из биографии Президента, опубликованные на официальном сайте главы государства, Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

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21 апреля 2019 года был избран Президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая принес присягу народу Украины как глава государства.

Зеленский вступил в должность Президента Украины в 41 год, став самым молодым главой государства в истории страны.

Женат. Супруга — Елена Зеленская. Имеет дочь Александру и сына Кирилла.

По материалам: ukrinform.ru