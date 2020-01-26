С сегодняшнего дня пассажирам из Китая в «Борисполе» будут мерить температуру

С воскресенья, 26 января, в аэропорту "Борисполь" будут реализовывать скрининг пассажиров из Китая и проверять их инфракрасными термометрами.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

"Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", — говорится в сообщении.

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Всемирная организация здравоохранения в субботу обновила рекомендации относительно скрининга. Для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

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Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru