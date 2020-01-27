Чем закончился митинг за русский язык в Харькове: опубликованы кадры серьезного происшествия
В Харькове 27 января провели митинг в защиту русскоязычных слов, без нападений со стороны радикально настроенных националистов не обошлось.
Об этом сообщает издание Status Quo, передает издание «НБН».
Известно, что организатором митинга выступил экс-депутат городского совета и по совместительству руководителем городского отделения ОПЗЖ Андрей Лесик.
Митинг проходил в 11:00, на него пришло порядка 30 митингующих и 60 полицейских, которые должны были предоставить защиту порядка на событии. Однако, вскоре к участникам акции с претензиями подошли радикально настроенные националисты из организаций «Правый сектор», «Нацкорпус» и «Свитанок».
Как следствие между Андреем Лесиком и главой харьковского Нацкорпуса Константином Немичевым возник серьезный спор, после чего радикалы перешли к агрессивным действиям и забросали яйцами митингующих.
Известно, что после этого полиция активизировалась и остановила протестующих.
Напомним, как сообщалось ранее, стало известно, для чего Сурков будет заменен на Козака: в Украине сообщили, какой сценарий для Донбасса готовит Кремль.