В Киеве зафиксирован первый случай коронавируса: врачи успокаивают, что это не китайский

О выявлении коронавируса сообщили в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

На официальной странице в Facebook сообщили, сколько людей заболели в столице и какие типы вируса были выявлены у заболевших.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Среди прочего, в посте было указано, что у одного из пациентов был выявлен коронавирус. Естественно, этой новостью начали делиться многие СМИ и телеканалы, что начало вызывать беспокойство у украинцев, ведь в связи с последними событиями первым на ум приходит заражение опасным китайским коронавирусом.

Но врачи спешат успокоить: коронавирус, выявленный у жителя столицы, не имеет отношения к типу коронавируса, которым массово болеют люди в Китае.

Напомним, ранее мы писали, что СНБО круглосуточно мониторит ситуацию с коронавирусом.