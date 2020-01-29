Правительство уволило главу «Укрзалізниці» Евгения Кравцова

Новостью поделился премьер Гончарук.

На брифинге, после заседания Кабинета министров, Алексей Гончарук поведал, что чиновник приняли решение уволить главу «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.

Об этом сообщает «НБН«.

«Это важный шаг, который поможет перезагрузить всё, что происходит в данной компании», — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что в скором времени будет объявлен конкурс на освободившеюся должность.

Напомним, ранее мы писали, что реформой «УЗ» будет заниматься немецкая железнодорожная компания.