Правительство уволило главу «Укрзалізниці» Евгения Кравцова

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Новостью поделился премьер Гончарук.

Евгений Кравцов
Евгений Кравцов. Фото dsnews.ua

На брифинге, после заседания Кабинета министров, Алексей Гончарук поведал, что чиновник приняли решение уволить главу «Укрзалізниці» Евгения Кравцова.

Об этом сообщает «НБН«.

«Это важный шаг, который поможет перезагрузить всё, что происходит в данной компании», — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что в скором времени будет объявлен конкурс на освободившеюся должность.

Читайте также:  "Укрзалізниця" обнародовала рейтинг самых прибыльных поездов

Напомним, ранее мы писали, что реформой «УЗ» будет заниматься немецкая железнодорожная компания.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Украинское общество консолидируется сейчас благодаря войне — архиепископ Климент

Таисия Слепцова

По программе Новой украинской школы будут учиться почти 450 тысяч первоклашек

Таисия Слепцова

НСЖУ просит АТБ не прекращать продажу прессы

Таисия Слепцова

Добавить комментарий