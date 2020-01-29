В Укрпочте рассказали, как доставляют посылки из Китая

Доставка почтовых отправлений из и в Китай осуществляется в штатном режиме, никакой опасности в связи с распространением нового коронавируса для работы почтовых служб нет.

Об этом заявляет Укрпочта на своей странице в Facebook.

"Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме", — подчеркнули в Укрпочте.

Там объяснили, что Укрпочта сотрудничает с 12 авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт.

Ранее гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял, что новый коронавирус, который с декабря 2019 года регистрируется в Китае, не передается через почтовые отправления, а Укрпочта ежедневно сверяет бюллетени безопасности в отношении почтовых пересылок.

Как известно, ВОЗ обновила рекомендации относительно вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, опубликованные 10 января. В частности, ВОЗ советует принимать меры по ограничению риска вывоза или импорта болезни без лишних ограничений международного движения. Международным путешественникам советуют придерживаться обычных мер предосторожности.

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ВОЗ не советует применять какие-либо ограничения международного трафика, исходя из имеющейся в настоящее время информации о новом коронавирусе.

Общее количество инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 5974 человек, 132 из них умерли.

По материалам: ukrinform.ru