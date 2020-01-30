Назначение Бабикова первым замдиректора ГБР обжаловали в суде

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправным решение о победителях конкурса на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В ОАСК обжалуют решение Комиссии относительно определения победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что истец, которого суд, однако, не уточнил, просит признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 года об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР.

"Кроме того, истец просит суд обязать Комиссию допустить его к участию в данном конкурсе", — говорится в сообщении.

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Суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, 20 января 2020 года. в.и.о. председателя ГБР Ирина Венедиктова заявила, что по результатам конкурса подписала приказы о назначении заместителей директора Бюро. Одним из них стал Александр Бабиков, который работал в адвокатском объединении Aver Lex, которое защищало экс-президента Виктора Януковича.

Между тем журналисты проекта bihus.info в своем расследовании "Тайный Санта для ГБР" утверждают, что конкурс на должности заместителей директора Государственного бюро расследований был формальностью. В частности, расследователи отмечают, что объявление об этом конкурсе было опубликовано на сайте ведомства не на главной странице, а глубоко в рубриках, никаких публичных сообщений об этом не было. В сообщении говорилось, что подать документы на должность надо с 30 декабря по 2 января, то есть в разгар новогодних праздников. По телефону конкурсной комиссии, указанному в объявлении, в этот период никто не отвечал.

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Не зная заранее о конкурсе, собрать и подать все необходимые документы было невозможно, отмечают журналисты.

В свою очередь организации "Семья Героев Небесной сотни" заявили, что назначение Бабикова, который работал в юридической фирме, которая защищала Януковича, является конфликтом интересов, поскольку ведомство будет продолжать следствие по делам Майдана.

По материалам: ukrinform.ru