Коронавирус: со следующей недели заработает «горячая линия» для граждан

Горячая линия для консультативной помощи врачам уже начала работу в Украине, на днях заработает горячая линия в формате 0800 для консультаций граждан.

Об этом на брифинге относительно ситуаций по противодействию распространению коронавируса 2019-nCoV сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Была настроена переадресация с правительственной горячей линии 15-45 на представителей ЦОЗ. Пока что мы рассчитываем на то, что этот телефон, и эта система переадресации будет работать для врачей и врачей-эпидемиологов, и с сегодняшнего дня врачи могут обращаться для получения консультативной помощи. На следующей неделе будет сформирована прямая телефонная линия 0800 для предоставления консультаций как для пациентов, так и для врачей, для того, чтобы можно было получить консультацию по поводу нового коронавируса", — сказал Кузин.

Читайте также: Facebook, Twitter и Google будут бороться с фейками про коронавирус

Как уточнили в ЦОЗ, при обращении на правительственную горячую линию врач должен уточнить, что ему нужна консультация специалистов ЦОЗ, и он автоматически будет переадресован.

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Количество больных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, умерло — 213 человек. Заболевание распространилось на 22 страны мира.

Ранее сообщалось о 4 подозрениях коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

43 авиакомпании временно приостановили полеты в Китай из-за стремительного распространения коронавируса.

Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызывать заболевание: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

По материалам: ukrinform.ru