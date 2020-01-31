Коронавирус: Украина ждет первую партию тест-систем, рассчитанных на 100 исследований

Украина ожидает, что тест-системы для определения нового коронавируса будут привезены в ближайшее время.

Об этом 31 января на брифинге относительно ситуации по противодействию распространению коронавируса 2019-nCoV сказал и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает корреспондент Укринформа

"На сегодняшний день мы еще ожидаем поставки (тест-систем для определения коронавируса 2019nCoV — ред.) У нас есть подтверждение от компании-производителя, они на финальном этапе проверки и тестирования, поэтому мы ожидаем их в ближайшее время в Украине. Но я хочу подчеркнуть, что эти тест-системы ожидают и другие страны европейского региона, и это связано не с способностью стран их привезти, а с технологическим циклом производства, поскольку это новый коронавирус… Планируется, что первая поставка будет одного комплекта, который рассчитан на 100 исследований, и эта тест-система будет оставаться на национальном уровне в национальной референс-лаборатории. Когда уже мы сможем получить следующие поставки, тогда мы будем их разделять на региональном уровне, если в этом будет необходимость. Пока заказ составляет 4 тест-системы", — сказал Кузин.

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Он отметил, что сейчас в Украине достаточно тестов, чтобы исключить любую респираторную инфекцию (сейчас тестирование на новый коронавирус проводится методом исключения вирусов гриппа разных типов и других респираторных инфекций), в случае подозрения при исследованиях на новый коронавирус Украина будет использовать возможности референс-лабораторий ВОЗ для окончательного установления диагноза. Сейчас, по словам Кузина, это 11 лабораторий, куда Украина может отправить при необходимости свои образцы.

Кузин заявил, что за последние две недели не было ни одного случая, который требовал бы исследования на уровне референс-лаборатории.

Как сообщал Укринформ, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 9 820 человек, из них 9 692 — на территории Китая. Число погибших в Китае — 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны мира.

Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.

По материалам: ukrinform.ru