При Кабмине создадут комиссию по розыску пропавших без вести и созданию списков на обмен

Рабочая группа по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) обсудила создание при правительстве Комиссии по розыску пропавших без вести, формированию поисковых групп на ее базе, а также реестров пропавших без вести людей.

Заседание рабочей группы состоялось в Офисе Президента, сообщается на сайте главы государства.

На заседании присутствовали также министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники для более оперативного решения вопросов, представители Офиса Генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители МВД, Нацполиции и Министерства обороны.

"Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести", — говорится в сообщении.

Как отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПО Оксана Коляда, министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп. По ее словам, работа будет ускорена с помощью ОП.

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Коляда также отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

Также она заявила, что есть коллектив опытных специалистов, готовый начать работать над поисковыми роботами.

Со своей стороны координатор рабочей группы Николай Колесник подчеркнул важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.

«Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести — там почти 90% лиц, вообще не имевших отношения к этой важной работе», — отметил он.

Участники заседания, по данным ОП, обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ.

Отмечается, что вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Кроме того, сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, якобы сотрудничали с боевиками.

«Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку к возвращению гражданина Украины на подконтрольную территорию», — сказал представитель СБУ Геннадий Кузнецов.

В то же время он отметил, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже после возвращения удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.

На заседании рабочей группы обсуждался и вопрос оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. Речь идет о восстановлении документов, получении материальной помощи и т. п.

"Участники заседания пришли к соглашению о необходимости разработки и отработки такого механизма помощи со стороны государства уже к следующему возвращению удерживаемых лиц", — рассказали в ОП.

Кроме того, как отметили участники встречи, проект закона «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины» проходит юридическую экспертизу в Офисе Президента, и ожидается, что в ближайшее время глава государства внесет в Верховную Раду как безотлагательный.

фото: Офіс Президента

По материалам: ukrinform.ru