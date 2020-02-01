Международная ЧС из-за коронавируса: пока больше шума, чем опасности

Без паники: за последние 11 лет международная чрезвычайная ситуация вводилась ВОЗ пять раз, последний раз — в 2019-м из Эболы

30 января вечером Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус пояснил, что решение принято, чтобы обезопасить страны с более слабой системой здравоохранения. «Мы не знаем, какой вред может нанести вирус 2019-nCoV, если он распространится в стране с менее развитой системой здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к этому», — заявил Гебреесус. Но, по его словам, ВОЗ по-прежнему уверена в возможности Китая контролировать вспышку: "Основная причина объявления заключается не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах".

31 января стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Италии, где уже объявили режим чрезвычайной ситуации, а также о двух первых больных в России (все больные — граждане Китая). По последней информации, коронавирусом заболели 9776 человек в 24 странах, из них 213 умерли, а 187 уже полностью выздоровели.



Пока коронавирусом заболели 9776 человек в 24 странах

Сейчас это не очень высокий показатель смертности; в 2002 году, когда был обнаружен коронавирус SARS, который ученые называют «родственником» нынешнего, смертность была значительно выше — заболели 8461 человек, из которых 916 умерли. Впрочем, как видим, пока новый вирус 2019-nCoV, хотя и при меньшей смертности, но более заразен. Укринформ выяснял, что означает введение ВОЗ международной чрезвычайной ситуации в мире и Украине.

Что это предполагает?.. Для мира практически ничего. Для Украины — тоже

Международная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения объявляется в случае, когда возникает угроза для здоровья людей из-за распространения определенной болезни в мире. В первую очередь это предполагает интенсификацию работы ВОЗ с партнерами по разработке вакцины и улучшение диагностики. Известно, что над разработкой вакцины против вируса 2019-nCoV работают Китай вместе с Россией, а также США.

Также ВОЗ дает постоянные или временные рекомендации о специальных медико-санитарных мерах, которые могут применяться в отношении лиц, багажа, грузов, товаров, почтовых посылок в связи с имеющимися рисками для здоровья населения. Как рассказала в комментарии Укринформу директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Виктория Задорожная, такие меры могут отличаться в каждом случае. Сейчас жестких ограничений нет: ВОЗ не дает рекомендации вводить ограничения на перемещение людей или товаров из Китая, а что будет дальше — покажет время.



Виктория Задорожная

Для Украины в связи с введением чрезвычайной ситуации глобально ничего не изменилось — продолжает действовать приказ Минздрава от 24 января "о недопущении заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний вызванных новым коронавирусом, выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай)". Оперативный штаб, как предусматривает приказ, создан 26 января, о чем сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службой Украины. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране", – подчеркнул глава Кабмина.

Пациента с подозрением на вирус 2019-nCoV должны изолировать и госпитализировать в инфекционный стационар с соблюдением требований противоэпидемического режима и информировать об этом Центр общественного здоровья. С медперсоналом проводятся учения по соблюдению требований противоэпидемического режима, биологической безопасности и биозащиты. Дополнительный инструктаж по выявлению и профилактике коронавируса проводят и с членами экипажей самолетов, морских и речных судов, поездных бригад. Об особенностях нового коронавируса Укринформ писал ранее. Напомним лишь, что вирус опасен тем, что может мутировать, а поскольку он малоизучен, то врачи пока не установили особенности его передачи от человека к человеку.

Что говорят врачи?

Международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения ВОЗ объявляла уже 5 раз. Впервые — в 2009 году в связи с пандемией свиного гриппа А/H1N1. Затем чрезвычайная ситутация вводилась в связи с полиомиелитом в 2014 году, вирусом Зика в 2016-м и Эбола — в 2014 и 2019 годах.

"Когда вводили международную чрезвычайную ситуацию в 2009-2010 годах, готовили больницы для госпитализации больных, обеспечивали их всем необходимым, в том числе и врачей средствами индивидуальной защиты и тому подобное. Вирус гриппа это не сдержало, поскольку вирус не знает границ, но было время, чтобы больницам и санэпидемслужбам подготовиться, что значительно снижает негативные последствия для страны в целом", — вспоминает Виктория Задорожная.

Директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней также считает, что для обеспечение биобезопасности страны сейчас и в будущем нам стратегически необходимо решить вопрос о строительстве клиники эмерджентных инфекций (группа особо опасных малоизученных болезней, создающих чрезвычайные эпидемические ситуации. — Ред.), а также молекулярно-генетического центра. Это позволит Украине не зависеть от других государств, в ситуации эпидемической вспышки работать прежде всего на защиту своих граждан, в ином случае наши граждане будут получать помощь по остаточному принципу. Она также успокаивает, что нынешняя вспышка коронавируса происходит на фоне повышенной заболеваемости гриппом, а значит повышенной настороженности врачей к ней, они нацелены выявлять подозрительные случаи и изолировать больных.



Людмила Мухарская під час "круглого стола" в Укринформе

Именно изоляция пока остается единственным методом сдерживания болезни, о чем сказала председатель правления Украинского санитарно-эпидемиологической союза Людмила Мухарская. "Опасность китайского коронавируса в том, что он совершенно новый, и ни у кого нет иммунитета от него. Учитывая, что этот вирус до конца не изучен, и пока не разработано никаких специфических средств и вакцин, единственным средством сдержать вспышку является изоляция больного и тех, кто с ним контактировал", — отметила Мухарская во время заседания Почтенного совета отличия“Орден святого Пантелеймона”.



Андрей Волянский

О том, насколько серьезны прогнозы дальнейшего распространения вируса станет известно в ближайшие дни, так как пока эпидпроцесс развивается неоднородно, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский. “В последние дни ежедневный прирост количества больных уменьшился до 25%. Посчитаны несколько сценариев — как изменится количество больных при ежедневном росте в 25% и 10% до 10 февраля (больных станет 91 тысяча или 25 тысяч, соответственно. — Ред.). Это абсолютно упрощенный подход, так как прирост не может быть равномерным в реальных условиях, ведь эпидпроцесс развивается по-разному в мире, в Китае, в городе Ухань. Например, пока летальных случаев за пределами Китая нет. Но по этим условным ориентирам — в ближайшие 10 дней можно будет определить потенциал вспышки", — отмечает иммунолог.

По последней информации, в Украине нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV. Но с другой стороны, у нас пока нет возможности его диагностировать, а протекание болезни может быть разным. Например, похожим на грипп или даже бессимптомным, то есть люди могут и не догадываться, что болеют. Насколько уверенно мы можем утверждать, что коронавируса в Украине до сих пор нет? Иммунолог отвечает, что такой уверенности пока нет, потому что в течение января 1-2 тысячи человек прибыли из Китая, и только время покажет реальное положение дел.



Игорь Кузин

Хорошая новость в том, что Украина ждет в ближайшее время поставку тест-системы для определения нового коронавируса, рассчитанной на 100 исследований, о чем на брифинге 31 января сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. В Минздраве тем временем напоминают об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса: избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции; чаще мыть руки с мылом; избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе; людям с симптомами острой респираторной инфекции следует соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, максимально сократить контакты с другими людьми).

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru