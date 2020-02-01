«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!

Украинцы ощутили вкус собственного качественного кинематографа и выстраиваются на сеансы. А кинотеатры — "тупят", не веря в его коммерческую отдачу

Невероятно, но факт — фильм молодого режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» всего за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривень и продолжает собирать зрительские деньги и симпатии. Причем картине не понадобилось никаких специальных рекламных акций — «сарафанное радио» сразу подняло его на вершину популярности среди всех фильмов в нынешнем отечественном кинопрокате. Авторитетное британское издание о современной культуре "The Calvert Journal" даже включило «Мои мысли тихие» в топ самых ожидаемых фильмов 2020 года.

…И тут выяснилось: украинскую киноленту могут посмотреть далеко не во всех городах Украины, а для показа выделяют неудобные сеансы и крошечные залы. Отечественная прокатная индустрия по инерции не уделила внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети, в том числе и на странице Укринформа, развернулась по-настоящему всеукраинская акция "Даешь наше кино!" — жители городов и поселков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия и продолжить прокат ленты, а также включить ее в прокатную программу там, где этого не было сделано раньше. Получился очень показательный прецедент, подтверждающий, что государственная поддержка дала свои плоды — качественное отечественное кинопроизводство — вот оно! Главное теперь — не сходить с пути и не сбавлять обороты. Но это не все. С продвижением и прокатом — тоже надо что-то делать. Возможно, самое время подумать о механизмах рыночного стимулирования и протекции предприимчивых кинопрокатчиков к показу отечественных фильмов.

Хотя "…мысли тихие", зато красноречивые

«Мои мысли тихие» — дебютная полнометражная кинокомедия украинского режиссера Антонио Лукича, которая вышла в украинский прокат 16 января. В фильме рассказана комедийная история отношений матери и сына. Сюжет невероятно порадовал и растрогал зрительскую публику. За первые две недели картину посмотрели 52 тысячи зрителей, а кассовые сборы составили более чем 5 миллионов гривень.

Правда, сразу стало понятно — отечественные кинотеатры явно дискриминировали ленту в своей прокатной программе. Оказалось, что фильм могут посмотреть далеко не во всех городах Украины, а для показа выделяют неудобные сеансы и крошечные залы. На это в опросе Укринформа пожаловались многочисленные авторы социальных сетей.

На странице Укринформа развернулась по-настоящему всеукраинская акция «Даешь наше кино!»

Исполнительница главной женской роли Ирма Витовская-Ванца в свою очередь жаловалась, что несмотря на все, "экраны" отдают предпочтение другим фильмам. Вскоре после премьеры она с горечью писала: "У нас стало на 17 экранов меньше, а рост сборов на 2-й неделе проката составил 35,27%. Это если учесть, что экранов у нас было всего 91 сначала, а теперь 74, а у многих картин, которые в прокате — больше 300… Я болею за каждую украинскую киноленту, которая выходит в прокат, но, господа директоры кинотеатров, неужели вы не понимаете, что зритель просто все решил сам… У нас не было рекламы… все сделали люди, сами передавая друг другу свои впечатления… А сколько людей не смогли и не смогут посмотреть, потому что вы решаете, что смотреть".



Ирма Витовская

Актриса напомнила, что Украине сегодня крайне необходима государственная поддержка проката национального кинопродукта, который все чаще и громче заявляет о себе.

"Когда мы начали работу с фильмом "Мои мысли тихие", столкнулись с вполне предсказуемым скепсисом директоров кинотеатров и кинотеатральных сетей. Ведь лента не основана на бестселлере или известном зарубежном киноформате, в ней не задействована ряд знаменитостей, кроме того, это дебютное кино. На спецпоказе для представителей индустрии нам говорили, что фильм действительно хороший, однако в кинотеатры на него никто не пойдет. Кроме того, украинские релизы борются за зрителя не только между собой, но и конкурируют, в первую очередь, с проектами крупных зарубежных студий. В Украине мало залов и кинотеатров, особенно в небольших городах, в основном это одно- и двухзальные кинотеатры, которые не могут себе позволить рисковать, и поэтому вынуждены демонстрировать проверенный контент", — сказал в комментарии Укринформу Денис Иванов, директор дистрибьюторской компании" Артхаус трафик".

Но дистрибьютор не считает прокат фильма неудачей, скорее наоборот — прецедентом. Ведь едва ли не впервые качественное независимое украинское кино, несмотря на все наши реалии, показало столь хороший результат: на второй неделе проката с меньшим количеством залов и сеансов фильм сделал больше кассовых сборов и входит в пятерку фильмов по сборам.



Денис Иванов

"Прокат продолжается, добавляются новые города и кинотеатры. Например, в феврале фильм увидят зрители таких городов как Червоноград, Стрый, Владимир-Волынский, Житомир, Мукачево и Хуст, где ранее фильм не показывали. Многие кинотеатры, которые уже «крутят» картину, также продляют прокат. Всего, на третьей неделе "Мои мысли тихие" будут демонстрировать в 59 кинотеатрах в 22 городах Украины, и мы продолжаем вести переговоры с представителями других кинотеатров", — заявил Денис Иванов.

Тот факт, что число экранов для показа ленты на второй неделе снизилось с 91 до 74, он объяснил тем, что сегодня украинское кино конкурирует и само с собой (23 января в прокат вышел фильм "Экс" — украинский исторический боевик), но в первую очередь, с кинофильмами крупных зарубежных студий (также 23 января вышла в прокат американская криминальная лента "Плохие парни навсегда" и британский анимационный "Барашек Шон"). Именно поэтому "экранов" не хватало — многие отечественные кинотеатров традиционно предпочли более коммерчески привлекательные, по их мнению, фильмы.

На сегодня под давлением зрителей ситуация вокруг популярных уже "Мыслей" понемногу налаживается. Например, винницкий кинотеатр "Родына" в феврале во второй раз устроит показы фильма Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Как говорится на фейсбук-странице кинотеатра, фильм снова покажут на большом экране по просьбе винничан, которые не смогли попасть на первые показы ленты с 16 по 22 января. В Киеве несколько кинотеатров также продлят показ ленты. А 3 февраля благотворительный фонд "Жизнелюб" приглашает людей старшего возраста бесплатно посмотреть украинскую комедию о вечных взаимоотношениях родителей и детей «Мои мысли тихие» в столичном кинотеатре «Киевская Русь», где планируется также встреча с исполнительницей главной роли Ирмой Витовской-Ванца. По данным компании "Артхаус трафик", онлайн-премьера фильма запланирована на сервисе oll.tv летом этого года.

Не грех признавать ошибки, грех их не исправлять

Киножурналист Олеся Анастасьева говорит, что подобного случая, когда зрители категорически требуют проката отечественного фильма, она не помнит в современной прокатной истории.



Олеся Анастасьева

"Первый момент. За первый уикенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн., и на второй неделе проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В подавляющем большинстве случаев иначе — все (и зарубежные фильмы тоже), со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла никакого другого украинского авторского дебютного "метра", на который бы в украинском прокате купили столько билетов.

Третий момент, уже сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию! И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и "малозальники", которые не взяли в прокат картину, и "многозальники, которые дали ей на первой-второй неделе по одному сеансу) — очень сильно ошиблись", — отметила она в своем комментарии на FB.

Как видим, положение дел в украинском кинематографии существенно отличается от ситуации десятилетней давности, когда новые украинские фильмы можно было перечесть по пальцам, и большинство из них оставались вообще незамеченными аудиторией — как в Украине, так и в мире.

Сегодня Украина переживает, по сути, "ренессанс" отечественного кино. Основой успешной совместной работы кинематографистов и государства ради будущего киноотрасли стал закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который был принят в 2017 году. Он увеличил госфинансирование производства фильмов на 1 млрд грн ежегодно (хотя по расчетам нужна вдвое большая сумма. — Авт.), Ввел новые механизмы поддержки кинематографа, сделал возможным финансирование телевизионных сериалов и усилил защиту авторского права в аудиовизуальной сфере. Как известно, в 2017 году в закон "О кинематографии" была внесена норма, которая требует от кинотеатров до 1 января 2022 выделять на показ отечественных лент не менее 15% общего ежемесячного экранного времени, а после 1 января 2022 — не менее 30%.



Филипп Ильенко

В свое время экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сделал неутешительный вывод, что «подход отдельных кинотеатральных менеджеров к расписанию сеансов национального фильма вряд ли основан сугубо на бизнес-решениях», а скорее — на «традиционном предвзятом и пренебрежительном отношении к украинскому кинематографу, даже если это отношение уже абсолютно необоснованно с деловой точки зрения».

Поэтому бизнесменам от кинопроката пришло время переосмыслить собственные тихие мысли, признать ошибочное восприятие отечественного кинопродукта и на будущее сделать правильные выводы. Государству тоже нужно "подтолкнуть" их к этому. Например, с помощью дотаций на прокат отечественных фильмов. В конце концов, бизнес-интересы, рынок никто не отменял, и их целенаправленное стимулирование не представялет собой что-то уникальное в международной практике. Нашли деньги на кинопроизводство — отчего ж не позаботиться о распространении созданного.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru