«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!

Общество
Таисия Слепцова0
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«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!

Украинцы ощутили вкус собственного качественного кинематографа и выстраиваются на сеансы. А кинотеатры — "тупят", не веря в его коммерческую отдачу

Невероятно, но факт — фильм молодого режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» всего за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривень и продолжает собирать зрительские деньги и симпатии. Причем картине не понадобилось никаких специальных рекламных акций — «сарафанное радио» сразу подняло его на вершину популярности среди всех фильмов в нынешнем отечественном кинопрокате. Авторитетное британское издание о современной культуре "The Calvert Journal" даже включило «Мои мысли тихие» в топ самых ожидаемых фильмов 2020 года.

…И тут выяснилось: украинскую киноленту могут посмотреть далеко не во всех городах Украины, а для показа выделяют неудобные сеансы и крошечные залы. Отечественная прокатная индустрия по инерции не уделила внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети, в том числе и на странице Укринформа, развернулась по-настоящему всеукраинская акция "Даешь наше кино!" — жители городов и поселков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия и продолжить прокат ленты, а также включить ее в прокатную программу там, где этого не было сделано раньше. Получился очень показательный прецедент, подтверждающий, что государственная поддержка дала свои плоды — качественное отечественное кинопроизводство — вот оно! Главное теперь — не сходить с пути и не сбавлять обороты. Но это не все. С продвижением и прокатом — тоже надо что-то делать. Возможно, самое время подумать о механизмах рыночного стимулирования и протекции предприимчивых кинопрокатчиков к показу отечественных фильмов.

Хотя "…мысли тихие", зато красноречивые

«Мои мысли тихие» — дебютная полнометражная кинокомедия украинского режиссера Антонио Лукича, которая вышла в украинский прокат 16 января. В фильме рассказана комедийная история отношений матери и сына. Сюжет невероятно порадовал и растрогал зрительскую публику. За первые две недели картину посмотрели 52 тысячи зрителей, а кассовые сборы составили более чем 5 миллионов гривень.

Правда, сразу стало понятно — отечественные кинотеатры явно дискриминировали ленту в своей прокатной программе. Оказалось, что фильм могут посмотреть далеко не во всех городах Украины, а для показа выделяют неудобные сеансы и крошечные залы. На это в опросе Укринформа пожаловались многочисленные авторы социальных сетей.

«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!

На странице Укринформа развернулась по-настоящему всеукраинская акция «Даешь наше кино!»

«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!

«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!

Исполнительница главной женской роли Ирма Витовская-Ванца в свою очередь жаловалась, что несмотря на все, "экраны" отдают предпочтение другим фильмам. Вскоре после премьеры она с горечью писала: "У нас стало на 17 экранов меньше, а рост сборов на 2-й неделе проката составил 35,27%. Это если учесть, что экранов у нас было всего 91 сначала, а теперь 74, а у многих картин, которые в прокате — больше 300… Я болею за каждую украинскую киноленту, которая выходит в прокат, но, господа директоры кинотеатров, неужели вы не понимаете, что зритель просто все решил сам… У нас не было рекламы… все сделали люди, сами передавая друг другу свои впечатления… А сколько людей не смогли и не смогут посмотреть, потому что вы решаете, что смотреть".

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«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!
Ирма Витовская

Актриса напомнила, что Украине сегодня крайне необходима государственная поддержка проката национального кинопродукта, который все чаще и громче заявляет о себе.

"Когда мы начали работу с фильмом "Мои мысли тихие", столкнулись с вполне предсказуемым скепсисом директоров кинотеатров и кинотеатральных сетей. Ведь лента не основана на бестселлере или известном зарубежном киноформате, в ней не задействована ряд знаменитостей, кроме того, это дебютное кино. На спецпоказе для представителей индустрии нам говорили, что фильм действительно хороший, однако в кинотеатры на него никто не пойдет. Кроме того, украинские релизы борются за зрителя не только между собой, но и конкурируют, в первую очередь, с проектами крупных зарубежных студий. В Украине мало залов и кинотеатров, особенно в небольших городах, в основном это одно- и двухзальные кинотеатры, которые не могут себе позволить рисковать, и поэтому вынуждены демонстрировать проверенный контент", — сказал в комментарии Укринформу Денис Иванов, директор дистрибьюторской компании" Артхаус трафик".

Но дистрибьютор не считает прокат фильма неудачей, скорее наоборот — прецедентом. Ведь едва ли не впервые качественное независимое украинское кино, несмотря на все наши реалии, показало столь хороший результат: на второй неделе проката с меньшим количеством залов и сеансов фильм сделал больше кассовых сборов и входит в пятерку фильмов по сборам.

«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!
Денис Иванов

"Прокат продолжается, добавляются новые города и кинотеатры. Например, в феврале фильм увидят зрители таких городов как Червоноград, Стрый, Владимир-Волынский, Житомир, Мукачево и Хуст, где ранее фильм не показывали. Многие кинотеатры, которые уже «крутят» картину, также продляют прокат. Всего, на третьей неделе "Мои мысли тихие" будут демонстрировать в 59 кинотеатрах в 22 городах Украины, и мы продолжаем вести переговоры с представителями других кинотеатров", — заявил Денис Иванов.

Тот факт, что число экранов для показа ленты на второй неделе снизилось с 91 до 74, он объяснил тем, что сегодня украинское кино конкурирует и само с собой (23 января в прокат вышел фильм "Экс" — украинский исторический боевик), но в первую очередь, с кинофильмами крупных зарубежных студий (также 23 января вышла в прокат американская криминальная лента "Плохие парни навсегда" и британский анимационный "Барашек Шон"). Именно поэтому "экранов" не хватало — многие отечественные кинотеатров традиционно предпочли более коммерчески привлекательные, по их мнению, фильмы.

На сегодня под давлением зрителей ситуация вокруг популярных уже "Мыслей" понемногу налаживается. Например, винницкий кинотеатр "Родына" в феврале во второй раз устроит показы фильма Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Как говорится на фейсбук-странице кинотеатра, фильм снова покажут на большом экране по просьбе винничан, которые не смогли попасть на первые показы ленты с 16 по 22 января. В Киеве несколько кинотеатров также продлят показ ленты. А 3 февраля благотворительный фонд "Жизнелюб" приглашает людей старшего возраста бесплатно посмотреть украинскую комедию о вечных взаимоотношениях родителей и детей «Мои мысли тихие» в столичном кинотеатре «Киевская Русь», где планируется также встреча с исполнительницей главной роли Ирмой Витовской-Ванца. По данным компании "Артхаус трафик", онлайн-премьера фильма запланирована на сервисе oll.tv летом этого года.

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Не грех признавать ошибки, грех их не исправлять

Киножурналист Олеся Анастасьева говорит, что подобного случая, когда зрители категорически требуют проката отечественного фильма, она не помнит в современной прокатной истории.

«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!
Олеся Анастасьева

"Первый момент. За первый уикенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн., и на второй неделе проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В подавляющем большинстве случаев иначе — все (и зарубежные фильмы тоже), со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла никакого другого украинского авторского дебютного "метра", на который бы в украинском прокате купили столько билетов.

Третий момент, уже сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию! И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и "малозальники", которые не взяли в прокат картину, и "многозальники, которые дали ей на первой-второй неделе по одному сеансу) — очень сильно ошиблись", — отметила она в своем комментарии на FB.

Как видим, положение дел в украинском кинематографии существенно отличается от ситуации десятилетней давности, когда новые украинские фильмы можно было перечесть по пальцам, и большинство из них оставались вообще незамеченными аудиторией — как в Украине, так и в мире.

Сегодня Украина переживает, по сути, "ренессанс" отечественного кино. Основой успешной совместной работы кинематографистов и государства ради будущего киноотрасли стал закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине", который был принят в 2017 году. Он увеличил госфинансирование производства фильмов на 1 млрд грн ежегодно (хотя по расчетам нужна вдвое большая сумма. — Авт.), Ввел новые механизмы поддержки кинематографа, сделал возможным финансирование телевизионных сериалов и усилил защиту авторского права в аудиовизуальной сфере. Как известно, в 2017 году в закон "О кинематографии" была внесена норма, которая требует от кинотеатров до 1 января 2022 выделять на показ отечественных лент не менее 15% общего ежемесячного экранного времени, а после 1 января 2022 — не менее 30%.

«Мои мысли тихие» возвращают в прокат. Представьте себе, по требованию зрителей!
Филипп Ильенко

В свое время экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сделал неутешительный вывод, что «подход отдельных кинотеатральных менеджеров к расписанию сеансов национального фильма вряд ли основан сугубо на бизнес-решениях», а скорее — на «традиционном предвзятом и пренебрежительном отношении к украинскому кинематографу, даже если это отношение уже абсолютно необоснованно с деловой точки зрения».

Поэтому бизнесменам от кинопроката пришло время переосмыслить собственные тихие мысли, признать ошибочное восприятие отечественного кинопродукта и на будущее сделать правильные выводы. Государству тоже нужно "подтолкнуть" их к этому. Например, с помощью дотаций на прокат отечественных фильмов. В конце концов, бизнес-интересы, рынок никто не отменял, и их целенаправленное стимулирование не представялет собой что-то уникальное в международной практике. Нашли деньги на кинопроизводство — отчего ж не позаботиться о распространении созданного.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru


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