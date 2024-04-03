В пресс-службе оборонного ведомства страны-агрессора заявили, что нападение на людей в концертном зале «Крокус Сити Холла» якобы стало для граждан РФ мотивацией подписывать контракт с МО и воевать против Украины, информирует «НБН».

У Шойгу утверждают, что в столице и других городах государства-террориста за последние полторы недели в пунктах отбора на контрактную службу в ВС РФ возросло количество желающих вступить в ряды оккупационной армии. За последние десять дней таких россиян якобы насчитали около 16 000.

В Минобороны говорят, что мотивацией для граждан пополнить путинские захватнические войска стало желание отомстить за погибших во время теракта в Подмосковье 22 марта.

Напомним, что Кремль обвиняет Украину в причастности к нападению на людей в «Крокус Сити Холле». Советник главы ОПУ Михаил Подоляк резко отреагировал на заявления российских властей.