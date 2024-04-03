В ходе встречи с коллегами из стран-членов ШОС соратник Путина заявил, что в расследовании теракта в Подмосковье якобы следы ведут к «украинским спецслужбам», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам Патрушева, «всем хорошо известно», что украинское руководство якобы полностью контролируется Вашингтоном. Кроме того, говоря о роли «Исламского государства» в нападении на людей в «Крокус Сити Холле», секретарь Совбеза РФ обвинил США в создании ИГИЛ и других террористических организаций.

Представитель Москвы назвал «неадекватной» реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на заявления Кремля о причастности его страны к теракту в Подмосковье. Также Патрушев добавил, что в соседнем государстве членам ИГИЛ якобы позволяют скрываться на их территории.

Как сообщалось, в МО РФ заявили, что нападение в Подмосковье мотивирует россиян вступать в путинские оккупационные войска.