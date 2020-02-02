Игры Непокоренных-2020: в Гааге показали, как будет выглядеть спортивный городок

Общество
Таисия Слепцова0
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Игры Непокоренных-2020: в Гааге показали, как будет выглядеть спортивный городок

В мэрии Гааги установили информационный билборд, на котором можно увидеть Зуйдерпарк, именно там пройдет большинство соревнований.

На время проведения Игр Непокоренных-2020 гаагский парк превратится в спортивный городок, сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Этого года в Гаагу прилетит 20 украинских военнослужащих, никто из них в предыдущих Играх Непокоренных не принимал участия.

Игры Непокоренных-2020: в Гааге показали, как будет выглядеть спортивный городок

Игры Непокоренных 2020: спортивный городок Фото: Ирина Драбок

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Игры Непокоренных-2020: в Гааге показали, как будет выглядеть спортивный городок

Игры Непокоренных-2020: в Гааге показали, как будет выглядеть спортивный городок

Игры Непокоренных-2020: в Гааге показали, как будет выглядеть спортивный городок

По материалам: ukrinform.ru


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