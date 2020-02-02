Случаев заражения коронавирусом в мире уже 14 568 — Минздрав

По состоянию на утро 2 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Сегодня оперативный штаб Минздрав проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV)", — говорится в сообщении.

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

"Подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 — Германия, 6 — Франция, 2 — Италия, 2 — Россия, 2 — Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции)", — добавили в Минздраве.

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Как сообщалось, 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение о признании ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) чрезвычайным происшествием сфере общественного здоровья, которое имеет международное значение. В то же время ВОЗ не рекомендовал вводить никаких ограничений на поездки или торговлю с Китаем и другими странами, в которых зафиксированы случаи новой короновирусные инфекции.

По материалам: ukrinform.ru