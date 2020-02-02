В Киеве проходит литургия по случаю годовщины интронизации предстоятеля ПЦУ

Общество
Таисия Слепцова0
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В Киеве проходит литургия по случаю годовщины интронизации предстоятеля ПЦУ

В Свято-Михайловском соборе проходит праздничная Божественная литургия по случаю первой годовщины интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины.

Трансляция литургии происходит на странице Православной церкви Украины в Facebook.

"Богослужение возглавляет Блаженнейший Митрополит Епифаний в сослужении епископата и духовенства из всей Украины, представителей Вселенской Патриархии, Александрийского Патриархата, Элладской Православной Церкви и монастырей Святой Горы Афон", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, 15 декабря 2018 года состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и избрали ее Предстоятелем Митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

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В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

По материалам: ukrinform.ru


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