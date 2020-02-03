Природа в шоке от такой зимы

Медведи так и не уснули, зато розы расцвели. Но "рассинхронизация" жизненных циклов для некоторых видов животных и растений может стать угрожающей

Нынешняя зима, похоже, всерьез решила запомниться нам аномально теплой погодой. 2 февраля в Киеве температура поднялась до рекордных +10,7 градусов, и этот день стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, говорят метеорологи. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского говорят, что среднесуточная температура достигла +7,9°С, и при климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля. И если нас такие погодные выходки просто удивляют, то для природы это непредсказуемое испытание.

Из-за теплой погоды у многих животных сбились сезонные настройки: просыпаются медведи, ежи, а птицы остаются зимовать в Украине. Укринформ решил подробнее узнать о том, как реагирует природа на такую ​​аномальную погоду.

Медведи уже не спят, а птицы готовятся к свадебному сезону!

Не будет преувеличением сказать, что для некоторых животных нынешняя зима стала настоящим шоком. Больше всего ее ощутили на себе медведи. Когда за окном был уже конец декабря, животным все никак не удавалось заснуть. В национальном природном парке «Синевир», в Карпатах, из 32 медведей уснули только четверо. На днях в реабилитационном центре бурого медведя в Синевире выложили милые фото, как животные радовались снегу.



В природном парке «Синевир» из 32 медведей заснули только четверо

На Житомирщине медведи, которые все же спали в берлоге с ноября, уже проснулись. Владелец приюта Александр Леонов рассказал корреспонденту Укринформа, що животные спокойно гуляют и греются на солнышке. Чтобы медведи хорошо перенесли весь этот форс-мажор, их кормят овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.

А тем временем на другом конце Украины, в Херсонской области, в заповеднике Аскания-Нова произошел бэби-бум: в середине января там родилось восемь маленьких бизонов, сообщает НТН. Обычно малыши у бизонов появляются весной или летом, но из-за теплой погоды все изменилось. Теперь для них важно, чтобы и дальше погода продержалась теплой, без значительных морозов.

Тепло сказалось и на поведении птиц. Сотрудник Дунайского биосферного заповедника Украины Максим Яковлев рассказал на своей фейсбук-странице, что осмотр заповедника принес много орнитологических сюрпризов. "Вместо метелей и крещенских морозов нас встречали солнце, мухи, цветущие одуванчики и теплолюбивые виды птиц, которые сейчас должны зимовать в экваториальной Африке. Брачное воркование горлиц и пение синиц говорили, что календарь показывает не верно и на улице весна ", — пишет Яковлев.

Он добавляет, что при учете вместе с коллегами заметил несколько видов птиц, которые ранее не фиксировались в заповеднике во время зимовки — жёлтая цапля, воробей черногрудый (испанский), розовый пеликан, косарь. Некоторые пернатые уже даже подготовились к брачному сезону: "Крячки белощекие, которые также являются дальними мигрантами и большинство из которых зимует на севере Африки, вообще уже находились на гнездовой территории и нарядились в брачный наряд. В дельте Дуная также отметили достаточно большое скопление кудрявых пеликанов — исчезающего в пределах Украины и Европы вида. Мы заметили одновременно 155 особей этого вида. А это около 1,5% мировой популяции вида. Обычно птицы этого вида держатся одиночно или небольшими группами. Таких скоплений мы даже летом не видели", — говорит ученый. Что же будет с птицами, если вдруг наступят морозы? По словам Яковлева, птицы достаточно хорошо приспосабливаются к изменениям погодных условий — им больше грозит нехватка пищи, которую могут вызвать холода.

Из-за аномальной теплой зимы проснулись и менее приятные создание — клещи. Поэтому в Госпродпотребслужбе призывают быть осторожными любителей гулять в это время на природе, и отмечают, что особенно уязвимы к клещам собаки, которым через укусы переносится, прежде всего, опасная болезнь лептоспироз.

Розы, рододендрон и грибы достаточно неплохо себя чувствуют

О том, как теплая зима и отсутствие снега, может сказаться на урожае, Укринформ писал ранее. Если коротко, то из-за теплой погоды у некоторых культур несвоевременно начался период вегетации, а еще — в тепле чрезвычайно активно начали размножаться грызуны, которые вредят урожаю. Но дальше о более приятных последствия теплой погоды зимой. Пользователи фейсбук делятся своими наблюдениями за природой в садах и лесах. К примеру, биолог Валерий Кеменов из Запорожья опубликовал фото с острова Хортица за 31.01.2020, где цветет лютик, растут грибы, мхи и лишайники.

Александр Сергиенко, директор киевского "Института города" и опытный садовник тоже поделился в Facebook фотографиями своего сада, где вот-вот расцветут морозник и рододендрон.

А тем временем в Ботаническом саду Одесского национального университета зацвели подснежники и розы и уже пробиваются крокусы, о чем сообщает “Думская”. По словам ведущего специалиста ботсада Аси Голокоз, цветущие подснежники в январе для Одессы это норма, а вот что действительно аномально — так это цветение роз. «В начале зимы розы должны были сбросить листья и цветы, заснуть, — отмечает Ася Голокоз. — Вместо этого они продолжают цвести, вегетация идет полным ходом». Для роз это не очень хорошо, потому что они потратят сейчас много сил и будут плохо цвести в следующем году, говорит сотрудница ботсада.

О том, может ли иметь аномальная зима нести негативные последствия для природы в целом Укринформ спросил у исполнительного директора ОО "Экодействие" Наталии Гозак:

"В такую теплую зиму одни птицы остаются у нас на зимовку, а не летят на юг. Например, розовые пеликаны остались на зимовку в Одесской области. Другие птицы рано начинают гнездования, ожидается, что рыба рано пойдет на нерест в этом году. Им всем не просто грозит нехватка пищи или слишком низкая температура в случае заморозков — погодная аномалия сбивает привычные жизненные циклы этих видов, и соответственно, все связанное с процессом. Поэтому наиболее неблагоприятна "рассинхронизация" годичных жизненных циклов между различными зависимыми между собой видами. Например, с появлением цветов-первоцветов должны появиться и насекомые-опылители. Но жизненные циклы одних настроены на смену температуры, а других — на изменение продолжительности дня. Поэтому оба вида останутся в проигрыше и могут иметь серьезные проблемы. Хватит ли еды тем хищникам, которые охотились на розовых пеликанов на старых местах их зимовки? Будет ли у птиц достаточно пищи в ранней сезон, если их птенцы тоже появятся рано? Как сезонные колебания уровня воды в Дунае повлияют на мальков, которые обычно появлялись позже?.. Мы еще не знаем точно, но скорее всего — отрицательно. Если бы изменение климата происходило медленнее, эти виды могли бы адаптироваться. А с нынешними темпами, есть все шансы и в дальнейшем терять нашу флору и фауну, 60% которой уже потеряно за последние 50 лет".

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru