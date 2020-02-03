Пушилин анонсировал повышение заработной платы в «ДНР»: стало известно, сколько незаконные власти готовы платить жителям ОРДЛО

Главарь, так называемой «ДНР» — Денис Пушилин рассказал о размере минимальной заработной платы на территории временно подконтрольной незаконным властям. Пушилин анонсировал минимальную заработную плату в размере 6 тысяч рублей.

Об этом Пушилин сообщил так называемым «СМИ» незаконной республики, сообщает DonPress, передает НБН.

«Минимальная заработная плата в «ДНР» составит более 6 тысяч рублей»,- заявил главарь незаконной республики.

Стоить отметить, что в соседней «ЛНР» минимальная заработная плата с 1 января 2020 года становит более 6 тысяч рублей.

Таким образом, вслед за «руководством» «ЛНР», Пушилин принял решение повысить минимальную заработную плату для жителей ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» ввели обязательное условие для оформления паспорта республики.