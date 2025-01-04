Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), россияне интенсивно готовятся к осуществлению очередных незаконных выборов на ВОТ нашей страны, стремясь успеть к «Единому дню голосования».

Как стало известно, для повышения «эффективности» данного фейкового мероприятия, РФ намерена запустить чат-бот в популярном мессенджере, функционал которого якобы должен помочь «избирателям» правильно отдать голос за нужную кандидатуру или отправить жалобу.

Проведение этих незаконных выборов в оккупации запланировано на 14 сентября текущего и 20 сентября следующего года. Подобными действиями государство-террорист старается сформировать ряд предпосылок, позволяющих увеличить численность «депутатов» от этих территорий в Госдуме РФ.

Таким образом, Кремль желает укрепить свою власть на ВОТ Украины, одновременно создав вымышленные диппредставительства захваченных областей в парламенте страны-агрессора.

Ранее мы писали о том, что РФ выставит на продажу земли, владельцы которых выехали из оккупации.