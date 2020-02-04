МАУ привезла в Украину 203 пассажира и приостанавливает воздушное сообщение с Китаем

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из города Санья, на борту которого в Украину прибыли 203 пассажира.

Об этом компания "Международные авиалинии Украины" сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья — Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

В МАУ отметили, что авиакомпания придерживается рекомендаций Минздрава, ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и Федеральной авиационной администрации США по принятию мер для нераспространения коронавируса.

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"Сразу после прибытия рейса в Международный аэропорт «Борисполь» врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будет утилизирована", — говорится в сообщении.

В общем, после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров.

Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки количество умерших в мире от коронавируса возросло до 427 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 20 606.

По информации CNN, существует по меньшей мере 185 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом более чем в 25 странах и на территориях, находящихся за пределами материкового Китая.

По материалам: ukrinform.ru