Минздрав опроверг фейк о скандальном заявлении несуществующего заместителя министра
Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию, которую распространили ряд СМИ, относительно заявления российского заместителя министра здравоохранения под видом украинского.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
"В последние дни в СМИ распространяется информация о заявлении российского заместителя министра здравоохранения о пенсионерах под видом украинского. Подчеркиваем, что в Украине нет заместителя министра здравоохранения по имени Михаил Мальцев. Призываем СМИ быть осторожными и не поддаваться манипуляциям, проверять источники информации и соблюдать информационную гигиену", — говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что официальными источниками министерства являются сайт Минздрава, страницы в Facebook и Twitter, Youtube-канал. Для врачей есть телеграм-канал.
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На сегодняшний день заместителями министра здравоохранения Украины, согласно информации на сайте Минздрава, являются: первый заместитель министра Андрей Семиволос, заместители министра Ирина Шевченко, Дмитрий Луфер, Елена Симоненко, Виктор Ляшко, Дмитрий Коваль.
По материалам: ukrinform.ru