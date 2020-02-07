Миссия ЮНЕСКО едет в Украину — проверит Софийский собор и Киево-Печерскую лавру

Представители реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО приедут в Украину на следующей неделе.

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Светлана Фоменко сказала на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Представители реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО будут на следующей неделе в Киеве проверять, как мы сохраняем, как мы защищаем исторический центр, объекты Софии и Лавры", — сообщила Фоменко.

По ее словам, реактивная миссия обычно приезжает и обращает внимание на те места, где есть определенные проблемы. "Вот у нас в Киеве есть определенные проблемы и с буферными зонами и сохранением объектов, то это такая миссия, которая приходит к нам почти каждый год", — добавила заместитель министра.

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Фоменко отметила, что в состав этой миссии входят известные эксперты, которые будут проверять, как в Украине охраняется наследие ЮНЕСКО. "У нас будем большая беседа с ними, будет большой анализ тех преобразований, которые происходят в Киеве. Здесь важно, чтобы все те рекомендации и вещи, которые сейчас делаются в Министерстве культуры, молодежи и спорта, были имплементированы в градостроительную деятельность и в генеральный план города, утверждения которого мы все очень ждем", — сказала она.

По материалам: ukrinform.ru