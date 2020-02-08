Заместитель Рябошапки назвал дедлайн обновления областных прокуратур

Общество
Таисия Слепцова0

Заместитель Рябошапки назвал дедлайн обновления областных прокуратур

До конца мая будет обновлен состав всех областных прокуратур, далее очередь за местными.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

"С 1 марта та же самая история. Будет такая же процедура тестирования (как и в Офисе генерального прокурора — ред.). Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше 3 тысяч. И они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать соответствующими группами для того, чтобы не обнажать там прокуратуры, и проходить собеседования… Я думаю, что мы справимся до конца мая месяц ", — сказал Чумак.

Однако на этом реформирование прокуратуры, по его словам, не завершится. Далее дело за местными прокуратурами. "Это будут только областные прокуратуры. А еще есть местные, которые тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров… А там еще 5 тысяч", — отметил заместитель генпрокурора.

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Он отметил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за более короткие сроки.

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Чумак также рассказал, что оклад прокурора местной прокуратуры в настоящее время составляет без премий и надбавок 23 тысячи гривень. "23 тысячи — оклад у прокурора местной прокуратуры. Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие все-таки коррупционные риски", — сказал он.

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Как сообщал Укринформ, генпрокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября соответственного закона.

Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров ГПУ и создания Офиса генерального прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1083 прокурора ГПУ. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

Аттестация работников региональных и местных прокуратур начинается в 2020 году. Процедуру переаттестации прокуроров планируют завершить до 1 сентября 2020 года.

2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генерального прокурора. Отбор на вакантные должности в ведомство был объявлен 20 января 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru


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