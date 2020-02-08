Заместитель Рябошапки назвал дедлайн обновления областных прокуратур

До конца мая будет обновлен состав всех областных прокуратур, далее очередь за местными.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак.

"С 1 марта та же самая история. Будет такая же процедура тестирования (как и в Офисе генерального прокурора — ред.). Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше 3 тысяч. И они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать соответствующими группами для того, чтобы не обнажать там прокуратуры, и проходить собеседования… Я думаю, что мы справимся до конца мая месяц ", — сказал Чумак.

Однако на этом реформирование прокуратуры, по его словам, не завершится. Далее дело за местными прокуратурами. "Это будут только областные прокуратуры. А еще есть местные, которые тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров… А там еще 5 тысяч", — отметил заместитель генпрокурора.

Он отметил, что для перезагрузки прокуратуры на всех уровнях законодательством определен срок 2 года, однако руководство ОГП надеется, что организуют все за более короткие сроки.

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Чумак также рассказал, что оклад прокурора местной прокуратуры в настоящее время составляет без премий и надбавок 23 тысячи гривень. "23 тысячи — оклад у прокурора местной прокуратуры. Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие все-таки коррупционные риски", — сказал он.

Как сообщал Укринформ, генпрокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября соответственного закона.

Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров ГПУ и создания Офиса генерального прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1083 прокурора ГПУ. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

Аттестация работников региональных и местных прокуратур начинается в 2020 году. Процедуру переаттестации прокуроров планируют завершить до 1 сентября 2020 года.

2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генерального прокурора. Отбор на вакантные должности в ведомство был объявлен 20 января 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru