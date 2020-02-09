В Боснии трое украинцев ограбили 23 банкомата «Сбербанка»

В Боснии и Герцеговине трое украинцев за 53 часа ограбили 23 банкомата российского «Сбербанка».

Об этом сообщает Sarajevo Times со ссылкой на местные СМИ.

«За 53 часа трое украинских граждан забрали не менее 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн гривен) из банкоматов Сбербанка в Федерации Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении.

Ограбления произошли в течение рабочего дня в пятницу, 31 января, однако в «Сбербанке» это заметили только в понедельник, уже после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев.

Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января. 2 февраля Бойко и Зайцева арестовали, а Титаренко удалось сбежать.

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Полиция нашла около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок бесследно пропали.

Арестанты не сотрудничают со следствием.

Полицейские подозревают, что трое украинцев в последнее время находились в основном на территории Черногории, Сербии и БиГ. Поскольку именно в Сербии были приобретены карты, через которые украинцы, используя специальное программное обеспечение, снимали деньги в банкоматах.

Фото: fraedom.com

По материалам: ukrinform.ru