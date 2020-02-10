«ДІЮ» за четыре дня скачали более миллиона пользователей — Федоров

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что за четыре дня мобильное приложение "ДІЯ" загрузили 1047403 раза.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"1047403 скачиваний в "ДІЯ" за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market [топ-бесплатных]. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская" "ДІЯ" "впереди социальных сетей и мессенджеров ", — заявил он.

Федоров добавил, что у "ДІЯ" 1047403 уникальных пользователей (те, кто загрузили "ДІЯ" без прохождения авторизации) и 870 094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки).

Министр уточнил, что среди миллиона пользователей 646141 пользователь Android и 398160 iOS. Всего в "ДІЯ" получили 869 964 запросов на получение прав, из них выдали 463 552. Также было 869396 запросов на получение техпаспорта, из них выдали 378 339. В будущем Федоров пообещал улучшить работу приложения.

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", — добавил он.

Как сообщалось, шестого февраля Кабинет министров Украины с участием Президента Владимира Зеленского официально представил свое приложение "Держава і я", которое имеет целью оцифровать государственные услуги и документы для украинцев.

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Разработка приложения происходила с привлечением многих экспертов, а уже в декабря 2019 года началось ее тестирования.

Сейчас в приложении можно оцифровать водительские удостоверения и техпаспорт на автомобиль (только в том случае, если он зарегистрирован именно на пользователя приложения). Однако автоматически в приложении подтягиваются только документы новых образцов после 2013 года. Если же ваших документов нет в "ДИЯ", приложение предложит вам верифицировать их в электронном кабинете водителя.

По материалам: ukrinform.ru