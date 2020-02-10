Зверобой оскорбила Зеленского прямо в суде: волонтер жестко прошлась по президенту Украины

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Украинский волонтер Маруся Зверобой достаточно вызывающе себя вела в здании Печерского райсуда Киева. Она назвала президента Украины «ссыклом» и сообщила, что хочет посмотреть ему в глаза.

Об этой информации сообщило корреспондент издания «Шарий.Нет», передает «НБН».

«Я считаю, что Владимир Зеленский – это ссыкло. Я объективно считаю президента ссыклом. Я жду прямо здесь потерпевшего. Вы, прокурор, будете первым. Второй, которого мы требуем, будет потерпевшим. Ему мало не покажется. Президент Украины – это главный, бл**ь, командующей страны, которая воюет с мировым агрессором. Он не должен обижаться на фразы двух девочек о возможном подрыве!», — заявила Зверобой.

После этих слов она прокомментировала встречу президента Украины и Папы Римского. Волонтер была возмущена тем, что украинский лидер надел бронежилет в Ватикане. Она задала риторический вопрос, видимо, всем, кто присутствовал в здании суда: «Он теперь везде с броником? И спит вместе с ним на всякий случай?».

Напомним, Гончарук признался, что реально думает о Зеленском: премьер рассказал о настоящем мнении насчет президента Украины.