Об этой информации сообщили «Украинские Новости», передает «НБН».

«Власти шли на выборы и давали обещание, что будут снижать тарифы. Однако как итог – идут на поводу у кредиторов извне, при этом еще и игнорируют интересы людей. В данный момент Украина является единственным государством в Европе, которое является заложником спотовых цен на газ на рынке Европы. Цены постоянно растут. Наша продукция по факту неконкурентная на рынках мира. К тому же еще и бездарная политики насчет субсидий все ухудшает. Украина катится в пропасть. Власть в это время живет где-то в виртуальном мире, игнорируя катастрофу. Думают только о собственном пиаре», — сказал Бойко.