Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале журналист сообщил, что информация, которую он собирается представить, вероятно, будет весьма неожиданной для россиян. Тем не менее, выяснилось, что речь будет идти об экономических и социальных аспектах жизни страны.

«Хочу озвучить секретную информацию для России. Вероятно, этого кто-то не знает. Собственно, на сегодняшний день средняя зарплата по Украине составляет 623 доллара, а в Российской Федерации – 690. Какое-то время пройдет, и по данному показателю Украинское государство вырвется вперед. Ведь минимальная зарплата в Украине достигает 232 доллара, а в Российской Федерации только 160», — сказал Цымбалюк.

Как сообщалось ранее, стало известно, кто может возглавить МВД Украины после Монастырского: источник ОП назвал фамилию.