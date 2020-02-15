В парламенте Италии представили фильм о деле Маркива

В стенах итальянского парламента в Риме состоялась презентация документального проекта «Неправильное место» (The wrong place) о дело нацгвардейца Виталия Маркива.

Над фильмом в течение восьми месяцев работает группа в составе трех независимых итальянских репортеров и украинской журналистки Громадского радио Ольги Токарюк, сообщает Радио Свобода.

«Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса», – рассказал режиссер ленты, журналист с опытом работы в зонах военных действий Кристиано Тинацци.

Как отмечается, репортеры приступили к работе летом прошлого года, когда суд Павии признал бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в убийстве возле Славянска итальянца Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Съемочная группа фактически провела свое расследование с участием непосредственных очевидцев событий, которых не искали итальянские следователи, и которых, соответственно, не слушали в качестве свидетелей на суде.

К фильму привлекли также профессиональных военных экспертов, которые дают технические характеристики оружия и утверждают, что с места нахождения Маркива нельзя было видеть людей на расстоянии более полутора километра, а его автомат АК74 не имел оптического увеличителя.

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Проведя детальный картографический анализ местности, что заняло более 100 часов работы, специалисты заключили, что с горы Карачун (место дислокации украинских сил) вообще не было четкой видимости на расстоянии, где погибли двое иностранцев.

Демонстрируемые в фильме материалы свидетельствуют, что Марков не мог быть причастным к гибели Роккелии Миронова.

Присутствовавший на презентации правозащитник Антонио Станго подчеркнул важность независимого журналистского расследования, напомнив, что судебный процесс в Павии проходил под сильным давлением российской дезинформации в итальянских медиа.

«Из-за этого возникает вопрос, знали ли судьи вообще об геополитической ситуации, на фоне которой произошел военный инцидент?», – заметил Станго.

По его мнению, с появлением этого фильма-расследования не следует говорить о давлении на судебные органы Италии. Это скорее возможность детальнее взглянуть на факты, перемешанные с фейками, которые, возможно, повлияли на решение присяжных в суде.

Выход фильма планируется весной.

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Как сообщал Укринформ, 7 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте обсудили дело бойца Виталия Маркива.

Нацгвардеец был задержан в Италии летом 2017 года по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года во время боев сил АТО с боевиками Гиркина в Славянске Донецкой области.

12 июля 2019 года суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

Защита назвала приговор политическим и заявил о намерении подать апелляцию. Впоследствии адвокаты сообщили, что решение апелляционного суда можно ожидать весной 2020 года.

В МВД также сообщили, что помогут оспорить решение по делу Маркива в апелляционном суде.

Президент Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива.

Фото: RFE/RL

По материалам: ukrinform.ru