Дубинский заявил, что СБУ «сливает» дело об убийстве Окуевой

Такая же судьба у дел о покушении на бывшего нардепа Игоря Мосийчука и военного Адама Осмаева.

На своей странице в Facebook Дубинский поделился, что его коллега-журналист Влад Сидоренко представит свое расследование, которое доказывает, что СБУ «сливает» дело об убийстве Амины Окуевой, покушении на её мужа Адама Осмева и покушении на Игоря Мосийчука.

Об этом передаёт «НБН«.

«В этой истории покажут, как спецслужбы документировали преступников, а потом «слили» дело. Я имею в виду СБУ. Уже при новом руководителе. И в этой истории уже нельзя будет просто отморозиться. Это не обыск у журналистов. Те доказательства, которые есть у Влада заставят Баканова отвечать».

Напомним, ранее Дубинский рассказал, кого могут уволить вслед за Богданом.