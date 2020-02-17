Дубинский заявил, что СБУ «сливает» дело об убийстве Окуевой

Общество
Христина Качоровська0

Такая же судьба у дел о покушении на бывшего нардепа Игоря Мосийчука и военного Адама Осмаева.

Александр Дубинский
Александр Дубинский. Фото liga.net

На своей странице в Facebook Дубинский поделился, что его коллега-журналист Влад Сидоренко представит свое расследование, которое доказывает, что СБУ «сливает» дело об убийстве Амины Окуевой, покушении на её мужа Адама Осмева и покушении на Игоря Мосийчука.

Об этом передаёт «НБН«.

«В этой истории покажут, как спецслужбы документировали преступников, а потом «слили» дело. Я имею в виду СБУ.

Уже при новом руководителе.

И в этой истории уже нельзя будет просто отморозиться. Это не обыск у журналистов. Те доказательства, которые есть у Влада заставят Баканова отвечать».

Напомним, ранее Дубинский рассказал, кого могут уволить вслед за Богданом.


загрузка...

Похожие материалы

Денисова о КК: Сепаратистам передают посылки, а украинцев — не посещают

Таисия Слепцова

Высший совет правосудия избрал нового главу

Таисия Слепцова

26 июня. Памятные даты

Таисия Слепцова

Добавить комментарий