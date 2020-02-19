«Слуга народа» Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания (ВИДЕО)

Когда все народные избранники поднялись, чтобы минутой молчания почтить память Героев Небесной Сотни, одиозный Бужанский остался сидеть.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Андрея Дзындзи.

Так, во время сегодняшнего заседания парламента вице-спикер Руслан Стефанчук предложил почить память о погибших на Майдане:

«В эти дни, шесть лет назад произошли трагические события на Майдане. Эта неделя вошла в украинскую историю под названием Революция Достоинства. Я предлагаю почтить всех погибших минутой молчания. Почтим и тех, кто отдал жизни защищая Украину на Донбассе».

После этого все депутаты и журналисты поднялись… Сидеть остался лишь «слуга» Максим Бужанский, который известен своими пророссийскими взглядами.

Максим Бужанський відмовився вшановувати память хвилиною мовчання загиблих на майдані… Gepostet von Андрій Дзиндзя am Mittwoch, 19. Februar 2020

Напомним, ранее мы сообщали, что в парламенте минутой молчания почтили Героев Небесной Сотни.