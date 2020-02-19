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Верховная Рада почтила минутой молчания память Героев Небесной сотни.

С таким предложением с трибуны парламента к депутатам обратилась заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция «Батькивщина»), сообщает корреспондент Укринформа.

«Небо падает — это последние слова 20-летнего Устима Голоднюка. Я прошу почтить память героев Небесной сотни и Революции Достоинства минутой молчания. Давайте помнить о мирном небе, которое держат герои Небесной сотни», — сказала Кондратюк.

Вместе с тем она поддержала идею, которую накануне озвучила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, о необходимости провести внеочередное заседание парламента для принятия заявления оносительно 6-й годовщины Революции Достоинства.

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«Я поддерживаю решение и предложение провести внеочередное заседание, отдельное, Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление относительно 6-й годовщины Революции Достоинства и послушать отчет о текущем положении дел по расследованию преступлений против Майдана», — отметила вице-спикер.

При этом она подчеркнула необходимость завершить расследование всех дел Майдана, чтобы виновники предстали перед судом, и в ходе справедливого и беспристрастного процесса были привлечены к ответственности.

«Дальнейшее промедление в этом процессе недопустимо. Прошло шесть лет, а семьи героев Небесной сотни, к сожалению, не получили главного — ощущения справедливости, справедливого и неотвратимого наказания исполнителей и заказчиков преступлений против Майдана, на который пошел режим Януковича… Мы также не дождались появления полноценного Мемориального музея Майдана, который бы достойно почтил память героев», — сказала депутат.

Она отметила, что с этой обязанностью не справилась предыдущая власть, которая имела для этого достаточно времени, но «это также и долг нынешней власти перед Небесной сотней, потому что если бы Майдан тогда не победил, большинства присутствующих не было бы здесь и в собственных кабинетах».

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«Для меня, как для гражданки и депутата, это мировоззренческие и идеологические вещи, связанные с событиями 18-21 февраля 2014 года, которые стали действительно решающими и трагическими эпизодами Революции Достоинства… У всех участников Майдана свои воспоминания… И вспоминают они о десятках убитых, множестве раненых. Многие семьи потеряли своих родных, близких и дорогих в мире людей. Особенно болит за молодых сыновей Небесной сотни, погибших — им было всего от 18 до 20 лет», — отметила Кондратюк.

В то же время, комментируя назначение на должность первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, вице-спикер отметила: «Я уверена, что не только из-за возможного конфликта интересов, и даже от моральной точки зрения, уважения к памяти героев Небесной сотни и их семей на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича. Это назначение дискредитирует власть и дальнейшее расследование дел Майдана, за которое теперь ответственный этот орган».

Шесть лет назад, в ночь на 19 февраля 2014 года, во время Революции Достоинства состоялся штурм Майдана, захват и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. Как следствие, в тот день погибли 8 человек, были нанесены телесные повреждения 206 лицам, из них 35 — тяжкие, 31 — средней тяжести.

По материалам: ukrinform.ru