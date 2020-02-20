Борт с украинцами в Харькове разместят на отдельной изолированной стоянке — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук призывает украинцев не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к ситуации вокруг эвакуации из Китая граждан Украины и ряда других государств.

Об этом он написал в Тelegram.

"Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации и нашим гражданам и иностранцам, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", — отметил Гончарук.

Он подчеркнул, что безопасность каждого гражданина Украины является абсолютным приоритетом Президента и правительства. "Мы своих не бросаем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас либо близкий нам человек", — подчеркнул Премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что эвакуация прошла успешно, все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций у них нет.

"Самолет спецрейса совершил посадку в международном аэропорту "Борисполь" для дозаправки и вылетит в Международный аэропорт "Харьков". Там будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", — сообщил он.

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Гончарук напомнил, что дальше 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие их лица, будут доставлены специальным транспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Обсервация продлится 14 дней. На локации круглосуточно находятся врачи, которые обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь.

"Мы руководствуемся единой целью — безопасностью людей. Поэтому никакой угрозы для тех, кто находится там, и окружающих объект не представляет. Он прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям ВОЗ. Напомню, что ни одного случая вируса в стране не зарегистрировано", — подчеркнул Премьер-министр.

Ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из Китая сел в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего полетит в Харьков. В то же время, на Полтавщине местные жители перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая в медицинском центре "Новые Санжары".

19 февраля самолет компании Sky Up вылетел с Уханя в Украину. На его борту 45 украинцев и 27 иностранцев, которых Украина вывозит из КНР по договоренности с их государствами. На борту находятся, в частности, граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

По последним данным, на 20 февраля от коронавируса умерло 2128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 75 727 человек, 16 526 человек вылечились и выписаны из больниц.

По материалам: ukrinform.ru