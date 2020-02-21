Давид Арахамия в 2018 году принимал участие в «Битве экстрасенсов»: на шоу нынешний политик пришел в качестве миллионера

Ещё чуть больше года назад глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия участвовал в популярном телешоу.

Соответствующее видео, от 16 декабря 2018, можно отыскать на YouTube-канале «Битвы экстрасенсов», сообщает «НБН» ссылаясь на «Буквы«.

В данном выпуске участникам шоу, то есть экстрасенсам, предлагали отыскать миллионера среди 5 людей. Миллионером или же просто роль миллионера как раз и была отдана Давиду Арахамии.

Правда, на шоу он назвал себя Девидом Брауном — таким же никнеймом он подписан в Facebook.

На шоу он рассказывал о своем детстве, о войне в Абхазии и, естественном о своем успешном бизнесе в сфере IT. По его словам, в 2012 году его компания стоила более 100 миллионов долларов.

Напомним, ранее мы писали, что в интернете раскрыли прошлое Гончарука.